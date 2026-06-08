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04:22 (UTC+5), 08 Июня 2026

Министр труда России поздравил соцработников с профессиональным праздником

В Башкирии это профессиональный праздник для более чем 11 тысяч специалистов системы соцзащиты.

Фото: пресс-служба | правительство РБ
Альфия Аглиуллина

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков поздравил социальных работников с их профессиональным праздником, который отмечается в стране 8 июня. Текст поздравления опубликован на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Глава минтруда напомнил, что отечественная система социальной защиты ведет свою историю с 8 июня 1701 года, когда Петр I подписал указ об открытии первых в Российской империи учреждений социальной защиты. Спустя три столетия указом президента России Владимира Путина был учрежден профессиональный праздник, впервые он отмечался 8 июня 2001 года.

«С радостью и гордостью поздравляю вас с профессиональным праздником!» — обратился к коллегам Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что сегодняшний праздник объединяет полмиллиона социальных работников, специалистов, медицинских работников и руководителей организаций социального обслуживания, а также тех, кто трудится в отделениях социальной защиты, помогая в оформлении мер социальной поддержки.

По словам Котякова, в обществе велик запрос на социальную справедливость и сострадание к чужой беде. Развитие общества меняет и запросы к социальной сфере. С учетом этого трансформируется и система социальной защиты: появляется все больше проектов, направленных на развитие активного долголетия, формируется национальная система долговременного ухода, развивается комплексная реабилитация граждан с инвалидностью.

Ключевой задачей сегодняшнего дня Антон Котяков назвал поддержку и помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

«Несмотря на новые подходы и задачи, есть и неизменное — это ваши внимание, отзывчивость, высокий профессионализм и безграничная любовь к своему делу. То, что делает жизнь миллионов наших граждан, оказавшихся в сложной ситуации, легче и комфортнее», — отметил министр.

В заключение Антон Котяков поблагодарил социальных работников за их нелегкий и благородный труд и пожелал им и их близким здоровья, счастья и благополучия.

Ранее в Уфе прошла торжественная церемония награждения лучших специалистов системы соцзащиты Башкирии. С профессиональным праздником соцработников поздравил заместитель премьер-министра правительства республики Руслан Хабибов.

Он отметил, что сегодня в системе социальной защиты населения Башкортостана трудятся более 11 тысяч специалистов. В то время как получателями различных мер социальной поддержки являются более миллиона жителей республики.

Напомним, институт социальных участковых создан в Башкортостане три года назад. За это время к ним обратились более 158 тысяч жителей республики. Социальные участковые работают в каждом районе. Их контакты — по ссылке.

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