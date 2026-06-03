В Башкирии наградили лучших работников соцзащиты

В преддверии Дня социального работника, который отмечается 8 июня, в Уфе прошла торжественная церемония награждения лучших специалистов системы соцзащиты.

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов поблагодарил коллег за верность профессии.

«Сегодня в системе социальной защиты населения Башкортостана трудятся более 11 тысяч специалистов. Вы каждый день приходите на помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, поддерживаете старшее поколение, помогаете особенным детям, заботитесь о ветеранах и семьях с детьми», – обратился к собравшимся Руслан Хабибов.

По его словам, получателями различных мер социальной поддержки сегодня являются более миллиона жителей республики, в том числе около 130 тысяч семей с детьми. Ежегодно социальное обслуживание получают свыше 40 тысяч человек.

Особое место на церемонии заняли ветераны специальной военной операции — победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в специальной номинации «Второй старт». Конкурс поддерживает бойцов, возвращающихся к мирной жизни и продолжающих свой профессиональный путь в новой сфере.

«Ребята очень достойно представили свои профессиональные умения. Особые слова благодарности — за вашу работу с бойцами и их близкими. Ваши чуткость, внимание и искреннее участие помогают быстрее адаптироваться к новым условиям», — подчеркнул Руслан Хабибов.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Ольга Кабанова отметила, что благодаря труду соцработников приходит надежда в дома людей, кому больно, тревожно и одиноко.

«Спасибо, что вы выбрали эту профессию и остаетесь в ней по велению сердца», – обратилась к коллегам министр.

Государственными наградами и дипломами отмечены более 50 работников системы социальной защиты, отделения Социального фонда России по Башкортостану и Уфимского хосписа. Среди награжденных — специалисты, посвятившие профессии десятки лет, в том числе Гульнара Хатипова из Татышлинского района (почти 30 лет в службе занятости), а также соцработники из Салаватского, Гафурийского и Белорецкого районов, которые не боятся расстояний и бездорожья на пути к своим подопечным.

Напомним, институт социальных участковых создан в Башкортостане три года назад. За это время к ним обратились более 158 тысяч жителей республики. Социальные участковые работают в каждом районе. Их контакты — по ссылке.