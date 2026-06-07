В Башкирии с 2022 года выявили и опровергли 792 фейка

Борьба с фейками и противодействие дезинформации были в числе ключевых тем обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила начальник управления по связям с общественностью АНО «Диалог Регионы» Ольга Медникова.
Данная тема в настоящее время является не просто актуальной, а одной из ключевых задач для обеспечения информационной безопасности и стабильности общества, сказала она и отметила, что в Башкортостане выстроена одна из самых эффективных систем по мониторингу, выявлению и опровержению фейков.
Как сообщила руководитель управления по социальным коммуникациям аппарата Главы Башкортостана Елена Прочаковская, с 2022 по 2026 годы Центр управления республикой опроверг свыше 790 фейковых новостей.
В регионе активно работают два основных ресурса, специализирующихся на опровержении недостоверной информации: «Война с фейками. Башкортостан» и «Фактчекинг по-башкирски».
Ольга Медникова также дала высокую оценку информационной политике республики, отметив ее как одного из лидеров в этой сфере.
В своём комментарии она подчеркнула, что республика не просто следует трендам, а постоянно задает новые форматы взаимодействия с обществом. В качестве примера были приведены насыщенные и продолжительные прямые эфиры, визиты в ЦУР РБ высокопоставленных гостей из разных регионов и стран, обучение и развитие госпабликов.
В заключение Ольга Медникова подчеркнула, что именно наличие множества достоверных источников информации является главным инструментом для снижения уровня дезинформации в обществе.
Ранее «Башинформ» публиковал советы экспертов, как отличить ложную новость от реальной оперативной информации.
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