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12:26 (UTC+5), 07 Июня 2026

В Башкирии с 2022 года выявили и опровергли 792 фейка

Фото: стоп-кадр видео | ЦУР РБ
Гульфия Акулова

Борьба с фейками и противодействие дезинформации были в числе ключевых тем обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила начальник управления по связям с общественностью АНО «Диалог Регионы» Ольга Медникова.

Данная тема в настоящее время является не просто актуальной, а одной из ключевых задач для обеспечения информационной безопасности и стабильности общества, сказала она и отметила, что в Башкортостане выстроена одна из самых эффективных систем по мониторингу, выявлению и опровержению фейков.

Как сообщила руководитель управления по социальным коммуникациям аппарата Главы Башкортостана Елена Прочаковская, с 2022 по 2026 годы Центр управления республикой опроверг свыше 790 фейковых новостей.

В регионе активно работают два основных ресурса, специализирующихся на опровержении недостоверной информации: «Война с фейками. Башкортостан» и «Фактчекинг по-башкирски».

Ольга Медникова также дала высокую оценку информационной политике республики, отметив ее как одного из лидеров в этой сфере.

В своём комментарии она подчеркнула, что республика не просто следует трендам, а постоянно задает новые форматы взаимодействия с обществом. В качестве примера были приведены насыщенные и продолжительные прямые эфиры, визиты в ЦУР РБ высокопоставленных гостей из разных регионов и стран, обучение и развитие госпабликов. 

В заключение Ольга Медникова подчеркнула, что именно наличие множества достоверных источников информации является главным инструментом для снижения уровня дезинформации в обществе.

Ранее «Башинформ» публиковал советы экспертов, как отличить ложную новость от реальной оперативной информации.

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