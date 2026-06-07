В Башкирии отобрали участников финала чемпионата «Абилимпикс» в Москве

В Республике Башкортостан подвели итоги отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Минпросвещения России.

В соревнованиях принимали участие 132 участника с инвалидностью, которые представляли 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.

По итогам соревнований определены 28 победителей и призёров. Они выступят за свои регионы в финале чемпионата в Москве, который пройдет в октябре.

По информации регионального центра развития движения, Башкирия присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2015 году. За 12 лет выросло как количество участников, так и число соревновательных компетенций. Наиболее востребованными в этом году стали компетенции «Столярное дело», «Оператор беспилотного летательного аппарата».

«Абилимпикс» — это площадка для профориентации, трудоустройства и социальной адаптации людей с инвалидностью и ОВЗ. Движение способствует развитию инклюзивного профессионального образования и меняет отношение общества к возможностям таких специалистов.

Ранее сообщалось, что для победителей соревнований «Абилимпикс» удвоили вознаграждение.