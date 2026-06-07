В Башкирии число квот на бесплатное ЭКО увеличилось на 14%

Число квот на экстракорпоральное оплодотворение в рамках программы ОМС в Башкортостане в 2026 году увеличилось на 14,46% по сравнению с 2025 годом.
Согласно постановлению об итогах социально-экономического развития республики, опубликованному на портале правовой информации РБ, число квот в этом году достигнет 2842.
На 2025 год было выделено 2489 квот.
Из документа на сайте регионального минздрава следует, что по состоянию на 5 июня квота одобрена 37 женщинам из списка ожидания, 283 женщины ждут своей очереди.
Ранее сообщалось, что за три года с помощью ЭКО в Башкирии родились 1335 малышей.
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