На сабантуе житель Башкирии взобрался на столб за рекордное время

Совершенно гладкий 18-метровый вертикальный столб житель Башкирии покорил за 29 секунд. Рекорд за последние несколько лет поставил 26-летний Сергей Никитин из деревни Сихонкино, сообщает пресс-служба администрации Кармаскалинского района.

Сергей работает пекарем. Он рассказал, что поднимается на столб второй год подряд. И с учетом ошибок прошлого года в этот раз ему не было равных. Сергей не тренировался, не готовился, ему помогли его отличная физическая форма и, конечно, смелость.

Также на местном сабантуе удалось побить рекорд по поднятию гири. Его установил ныне местный житель, уроженец Белоруссии Александр Сак. Он поднял гирю весом 16 кг одной рукой 83 раза.

36-летний Александр принимает участие в празднике плуга последние несколько лет и каждый раз пробует свои силы в этом виде спортивных состязаний.

Всего на 5 подъемов ему уступил 31-летний Радмир Мухаметзянов из Кармаскалов.