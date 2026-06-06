Гриль-рекорд: на сабантуе в Башкирии пожарили гигантскую колбасу

Такие огромные блюда, каждый раз новые — не только повод приехать в Чишмы на аграрный праздник, но и возможность почувствовать себя членом большой и дружной семьи.

«Поэтому гости праздника всегда ждут очередного рекорда, и каждый раз интригу составляет тщательно скрываемая рецептура очередного рекорда. С учетом инвестиционной привлекательности Чишмов и туристической насмотренности, удивлять гостей все труднее и труднее», — подытожил Шамиль Валеев.

Как ранее сообщал Башинформ, в 2024 году на сабантуе в Чишмах приготовили суперяичницу из большого количества страусиных, перепелиных и куриных яиц. В прошлом году на том же гриле пожарили 10 видов мяса. В общей сложности 25 килограммов. Авторы роскошного блюда — Энже Ахмадуллина и Максим Лазарев.