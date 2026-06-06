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08:11 (UTC+5), 06 Июня 2026

Гриль-рекорд: на сабантуе в Башкирии пожарили гигантскую колбасу

На сабантуе в Чишминском районе Башкирии установили очередной кулинарный рекорд, сообщил «Башинформу» депутат Госсобрания — Курултая РБ, публицист Шамиль Валеев.

Фото: Шамиль Валеев | специально для «Башинформа»
Галина Бахшиева
«Чишминский сабантуй уже в третий раз гремит своей изюминкой: гриль-рекордом от команды председателя Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллиной. В этот раз на гигантской сковороде — вкуснейшая тултырма, 45-метровая мегаколбаса из 20 видов мясной начинки на 1500 порций», — рассказал Шамиль Валеев.
Шамиль Валеев специально для «Башинформа»Шамиль Валеев специально для «Башинформа»
Фото: Шамиль Валеев | специально для «Башинформа»

Такие огромные блюда, каждый раз новые — не только повод приехать в Чишмы на аграрный праздник, но и возможность почувствовать себя членом большой и дружной семьи.

«Поэтому гости праздника всегда ждут очередного рекорда, и каждый раз интригу составляет тщательно скрываемая рецептура очередного рекорда. С учетом инвестиционной привлекательности Чишмов и туристической насмотренности, удивлять гостей все труднее и труднее», — подытожил Шамиль Валеев.

Как ранее сообщал Башинформ, в 2024 году на сабантуе в Чишмах приготовили суперяичницу из большого количества страусиных, перепелиных и куриных яиц. В прошлом году на том же гриле пожарили 10 видов мяса. В общей сложности 25 килограммов. Авторы роскошного блюда — Энже Ахмадуллина и Максим Лазарев.

Видео: Шамиль Валеев | специально для «Башинформа»
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Видео: Шамиль Валеев | специально для «Башинформа»
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