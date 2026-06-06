Водителям Башкирии напомнили об опасности столкновения с дикими животными

По прогнозам специалистов, в июне ожидается повышенная активность диких животных на дорогах. Лоси переходят трассы в сумерках, косули — днем вдоль полей и лугов. Это может быть небезопасно как для водителей и их пассажиров, так и для самих животных.

Что делать при встрече с диким животным на дороге?

— Увидели животное издалека — сбавьте скорость и дайте ему уйти с дороги.

— Если зверь выскочил прямо перед машиной — аккуратно и быстро затормозите. Не паникуйте, держите руль.

— После того, как дикое животное уйдет, не разгоняйтесь сразу.

— Не сигнальте. Так вы только напугаете зверя — он может сделать что-то неожиданное.

— Будьте особенно внимательны вечером и ночью — в это время дикие животные чаще всего выходят на дорогу.

— Видите знак «Дикие животные» — снижайте скорость.

«Помните, столкновение с лосем или оленем (весом 70 — 400 кг и более) смертельно опасно. На высокой скорости дикое животное может пробить стекло и влететь в салон. Поэтому будьте предельно внимательны и соблюдайте осторожность», — добавили в УГЗ Уфы.

Как ранее сообщал Башинформ, в республике подвели итоги ежегодного учёта основных диких животных. В Башкирии стало больше лосей, косуль и волков.