Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
17:30 (UTC+5), 06 Июня 2026

Водителям Башкирии напомнили об опасности столкновения с дикими животными

С начала 2026 года в Башкирии зарегистрировано более 20 ДТП с дикими животными — лосями, косулями и кабанами. Такие данные приводит минэкологии региона.

Фото: пресс-служба | минэкологии РБ, архивное фото
Галина Бахшиева

По прогнозам специалистов, в июне ожидается повышенная активность диких животных на дорогах. Лоси переходят трассы в сумерках, косули — днем вдоль полей и лугов. Это может быть небезопасно как для водителей и их пассажиров, так и для самих животных.

Что делать при встрече с диким животным на дороге?

— Увидели животное издалека — сбавьте скорость и дайте ему уйти с дороги.

— Если зверь выскочил прямо перед машиной — аккуратно и быстро затормозите. Не паникуйте, держите руль.

— После того, как дикое животное уйдет, не разгоняйтесь сразу.

— Не сигнальте. Так вы только напугаете зверя — он может сделать что-то неожиданное.

— Будьте особенно внимательны вечером и ночью — в это время дикие животные чаще всего выходят на дорогу.

— Видите знак «Дикие животные» — снижайте скорость.

«Помните, столкновение с лосем или оленем (весом 70 — 400 кг и более) смертельно опасно. На высокой скорости дикое животное может пробить стекло и влететь в салон. Поэтому будьте предельно внимательны и соблюдайте осторожность», — добавили в УГЗ Уфы.

Как ранее сообщал Башинформ, в республике подвели итоги ежегодного учёта основных диких животных. В Башкирии стало больше лосей, косуль и волков.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru