Водителям Башкирии напомнили об опасности столкновения с дикими животными

По прогнозам специалистов, в июне ожидается повышенная активность диких животных на дорогах. Лоси переходят трассы в сумерках, косули — днем вдоль полей и лугов. Это может быть небезопасно как для водителей и их пассажиров, так и для самих животных.
Что делать при встрече с диким животным на дороге?
— Увидели животное издалека — сбавьте скорость и дайте ему уйти с дороги.
— Если зверь выскочил прямо перед машиной — аккуратно и быстро затормозите. Не паникуйте, держите руль.
— После того, как дикое животное уйдет, не разгоняйтесь сразу.
— Не сигнальте. Так вы только напугаете зверя — он может сделать что-то неожиданное.
— Будьте особенно внимательны вечером и ночью — в это время дикие животные чаще всего выходят на дорогу.
— Видите знак «Дикие животные» — снижайте скорость.
«Помните, столкновение с лосем или оленем (весом 70 — 400 кг и более) смертельно опасно. На высокой скорости дикое животное может пробить стекло и влететь в салон. Поэтому будьте предельно внимательны и соблюдайте осторожность», — добавили в УГЗ Уфы.
Как ранее сообщал Башинформ, в республике подвели итоги ежегодного учёта основных диких животных. В Башкирии стало больше лосей, косуль и волков.
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