В Уфе выберут лучшую цветочную клумбу

Конкурс имеет две номинации: лучшее озеленение придомовой территории и лучшая дворовая клумба или палисадник.
Положение о конкурсе доступно на официальном сайте: clc.li/DQqea. Победители получат грамоты и ценные призы, а самые оригинальные работы будут отмечены жюри отдельно
Итоги конкурса 2025 года можно посмотреть тут: vk.com/wall-151672931_8449
vk.com/wall-151672931_8471.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о реконструкции улицы Октябрьской революции, которая по замыслу должна стать уфимским полупешеходным Арбатом, сообщал Башинформ.
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