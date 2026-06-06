Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии

По данным Башгидромета, сегодня в республике пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем +16, +21°.
В воскресенье, 7 июня, ночью местами, днем по республике кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +17, +22°.
В понедельник, 8 июня, характер погоды существенно не изменится. Как и накануне, ночью местами, днем по республике прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +17,+22°.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь июнь в Башкирии.
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