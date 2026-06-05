Волонтёры Башкирии помогли расчистить черноморское побережье

Волонтёры молодёжного крыла Народного фронта Башкирии Михаил Алексеев и Евгений Малинин приняли участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на черноморском побережье Туапсинского района. Добровольцы собрали загрязнённый грунт в мешки, подготовили их к вывозу, а также оказали помощь пострадавшим птицам.
За две недели работы волонтёры помогли вывезти свыше 337 тонн загрязнённого грунта, очистив 1700 метров береговой линии.
Основные работы сосредоточены в посёлке Небуг. Здесь ежедневно трудятся больше 100 волонтёров из шести регионов. Они вместе с сотрудниками МЧС и отряда «Кубань-Спас» не только собирают загрязнённый грунт, но и прокладывают технические дороги для вывоза мешков, используют плавсредства для доступа к самым труднодоступным участкам.
«Сегодня мы уже пользуемся дорогой, которую сами же и „пробили“. Большинство говорило, что это невозможно, и всё-таки мы это сделали. Теперь можно добраться до мешков, которые очень проблематично было вытаскивать. Также мы придумали переправлять мешки с грунтом на лодках, прикреплённых к квадроциклу», — рассказал Михаил Алексеев.
Средний объём собираемых мешков в сутки составляет около 2 тысяч штук, вывозимых — примерно 1500. Это связано со сложностью рельефа берега.
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