В Уфе птицы свили гнездо в голове рыцаря

В уфимском парке Победы птицы нашли необычное место для гнездования. Свили «домик» в голове рыцаря. Случайные прохожие во время прогулки услышали писк внутри скульптуры и решили заглянуть. Там увидели птичье семейство.

«Вероятность найти птенцов в голове рыцаря крайне мала, но никогда не равна нулю», – шутит автор ролика.

Как пернатые туда попали и почему именно рыцаря выбрали для гнездования, остается загадкой.

Ранее в природном парке «Иремель» туристов просили не ночевать с палатками у подножия горы из-за высокой активности медведей.