В Башкирии туристов предупредили о нашествии медведей

В природном парке «Иремель» зафиксировали высокую активность медведей. Особенно много косолапых на популярном маршруте со стороны КПП «Тюлюк», предупредили туристов в дирекции парка. В связи с этим в окрестностях горы Иремель временно не рекомендуется ночевать в палатках.

Любителям гор напомнили о правилах безопасности: обязательно нужно зарегистрировать свой маршрут и сообщить сотрудникам парка о своём визите, желательно ходить только группами.

На маршруте лучше громко разговаривать, петь, использовать свисток, чтобы отпугивать медведей шумом. На тропах лучше не оставлять еду и мусор. А при встрече с хищником не приближаться к нему и не пытаться покормить или сфотографировать.

Ранее «Башинформ» писал о том, что житель Башкирии «лицом к лицу» столкнулся с медведем.