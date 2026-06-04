В Башкирии туристов предупредили о нашествии медведей

В природном парке «Иремель» зафиксировали высокую активность медведей. Особенно много косолапых на популярном маршруте со стороны КПП «Тюлюк», предупредили туристов в дирекции парка. В связи с этим в окрестностях горы Иремель временно не рекомендуется ночевать в палатках.
Любителям гор напомнили о правилах безопасности: обязательно нужно зарегистрировать свой маршрут и сообщить сотрудникам парка о своём визите, желательно ходить только группами.
На маршруте лучше громко разговаривать, петь, использовать свисток, чтобы отпугивать медведей шумом. На тропах лучше не оставлять еду и мусор. А при встрече с хищником не приближаться к нему и не пытаться покормить или сфотографировать.
Ранее «Башинформ» писал о том, что житель Башкирии «лицом к лицу» столкнулся с медведем.
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