Житель Башкирии «лицом к лицу» столкнулся с медведем – видео

В Кугарчинском районе местные жители близко столкнулись с медведем. Встречу смогли заснять на видео. Как утверждает автор ролика, размещенного в ТГ-канале «БашПрирода», косолапого встретили в кустах буквально в пяти метрах. Но «мишка оказался добрым», отметили жители республики, поэтому встреча завершилась без неприятных последствий.

Ранее в Башкирии подвели итоги ежегодного учёта основных диких животных: стало больше лосей, косуль и волков.