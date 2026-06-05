В Уфе названы лучшие советы многоквартирных домов

В Уфы подвели итоги конкурса «Лучший совет многоквартирного дома», сообщает администрация города. Он проходил в два этапа. В районном приняли участие 54 совета. По его итогу во всех районах города были определены победители, которые состязались в финале.

Городской конкурс проводится с 2019 года. За это время его участниками стали более 400 советов многоквартирных домов. Его главная цель – не просто повысить уровень жизни и комфортность проживания, но и воспитать у жильцов ответственность за свой двор, дом и подъезд.

По итогам конкурса гран-при получил совет МКД № 14 по ул. Российская. Лауреат I степени – совет МКД № 19 по ул. Кустаревская набережная. Лауреат II степени – совет МКД № 29 по ул. Юрия Гагарина. Лауреат III степени – совет МКД № 9 по бульвару Хадии Давлетшиной. Дипломантом конкурса стал совет МКД № 3 по ул. Архитектора Рехмукова. В номинации «Дружный дом» победил совет МКД № 27 по ул. Цюрупы. Победитель в номинации «Связь поколений» – совет МКД № 54 по ул. Мажита Гафури.

Победитель конкурса получит денежный сертификат на 500 000 рублей. Лауреаты I, II и III степеней будут награждены премиями в размере 400 000, 300 000 и 200 000 рублей соответственно. Дипломанты получат по 100 тысяч рублей. Эти премии советы МКД смогут направить на благоустройство домов и территорий, приобретение инвентаря, техники и элементов общего имущества.

Ранее сообщалось, что в Уфе пройдет республиканский форум «Управдом».