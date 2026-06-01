В Уфе пройдет республиканский форум «Управдом»

В этом году республиканский форум «Управдом» пройдет 11 июня на площадке ГКЗ «Башкортостан» в Уфе, сообщает минЖКХ РБ. Для обсуждения актуальных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства приглашены председатели советов многоквартирных домов, активисты, члены общественных объединений, представители управляющих организаций, министерств и ведомств.
В программе форума будут представлены мастер-классы: «Как провести общее собрание собственников онлайн через ГИС ЖКХ», «Все о поверке счетчиков» и «Капитальный ремонт: от планирования до приёмки». Участники получат памятки.
Кроме того, будут работать несколько секций. Одна из них – «Пути снижения объемов потребляемых ресурсов жителями МКД». На ней будут обсуждаться вопросы государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону, а также эффективные инструменты для решения вопросов ЖКУ.
На секции «Эффективное управление МКД: проблемы и способы их решения» можно будет ознакомиться с лучшими практиками управления многоквартирными домами.
Ранее сообщалось, как форум «Управдом» прошёл в Стерлитамаке.
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