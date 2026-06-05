В Башкирии попросили убрать навоз с берега реки

Инспекторы минэкологии Башкирии обнаружили рядом с речкой Ургаза в Баймакском районе целый склад навоза. Отходы животноводства сложили в 40 метрах от воды, тогда как по Водному кодексу РФ водоохранная линия находится в 200 м. Если не убрать навоз, во время паводка река может унести отходы, которые совсем не нужны водной системе. Собственнику участка вынесли предостережение, и очистка уже началась, отметили в минэкологии.

Река Ургаза (Большая Утразымка) проходит по Баймакскому и Хайбуллинскому районам Башкирии и впадает в Ириклинское водохранилище в Оренбургской области.

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