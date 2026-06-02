В Башкирии будут бороться со свалками из веток с помощью камер и штрафов

Власти региона планируют масштабировать использование камер для фиксации нарушителей, выбрасывающих ветки и другой растительный мусор на мусорные площадки. Жители часто выносят подобные отходы к обычным мусорным бакам, что приводит к образованию стихийных свалок и ломает технику.

Проблема сбора и вывоза растительных отходов в регионе повторяется из года в год. Складирование такого мусора вне специально отведенных мест считается административным правонарушением и карается штрафом. Однако люди продолжают нарушать правила, так как нет удобной и бесплатной альтернативы.

Инициатива республики включить растительные отходы в состав ТКО обсуждается давно, но пока безуспешно, сообщила на совещании в правительстве начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Ни в одном регионе России нет примера системного решения этого вопроса на законодательном уровне. Поэтому остается возвращаться к проверенным методам контроля: видеонаблюдению и штрафам.

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров по итогам совещания поручил минэкологии разработать план по установке камер на контейнерных площадках, муниципалитетам – закупить недостающее число контейнеров для мусора и принять меры по своевременному вывозу отходов, которые не относятся к ТКО, а регоператорам – обеспечить число спецтехники по «дорожной карте».

Это одни из доступных решений, которые могут помочь справиться со складированием растительного мусора на контейнерных площадках, сообщили в ЦУР РБ.

Напомним, с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила обращения с отходами растительного происхождения, утвержденные постановлением правительства РФ. Эти нормы запрещают размещение ветвей, листьев, травы и другого садово-полевого мусора на обычных контейнерных площадках. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность: для граждан — штраф до 3000 рублей, юридических лиц — до 250 000 рублей.