В Башкирии изменится график работы почтовых отделений

В преддверии Дня России в Башкирии меняется график работы почтовых отделений, предупредили в пресс-службе УФПС.

11 июня офисы закончат работу на час раньше. День России, 12 июня, будет выходным днём, 13 июня почтовые отделения продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

Несмотря на изменения в графике работы, доставка пенсий и социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме. Почтальоны доставят выплаты в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Социального фонда России.

Ранее «Башинформ» писал о том, что из-за праздника пенсии также перечислят досрочно. Выплаты, которые обычно поступают с 12 по 14 июня через банк, будут перечислены на банковские счета не позднее 11 июня включительно. Через почтовые отделения график также скорректирован: выплаты за 12 июня доставят досрочно. За 13 и 14 июня пенсии будут разноситься по обычному графику работы конкретного отделения почты.