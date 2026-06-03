Жителям Башкирии в июне пенсии перечислят досрочно

Жителям Башкирии и других регионов России в июне досрочно перечислят пенсии. Это связано с праздничными выходными по случаю Дня России 12 июня.
По информации федерального Соцфонда, пенсии, которые обычно поступают с 12 по 14 июня через банк, будут перечислены на банковские счета не позднее 11 июня включительно. Через почтовые отделения график также скорректирован: выплаты за 12 июня доставят досрочно. За 13 и 14 июня пенсии будут разноситься по обычному графику работы конкретного отделения почты.
Это касается всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, а также выплат по старости и инвалидности.
Ранее фонд анонсировал новую меру соцподдержки семей с детьми с 1 июня.
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