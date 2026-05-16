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08:42 (UTC+5), 16 Мая 2026

В Башкирии с 1 июня появится новая мера соцподдержки семей с детьми

С 1 июня 2026 года отделение СФР по Башкирии начнет прием заявлений о предоставлении выплаты работающим родителям двух и более детей. Это новая мера соцподдержки семей с небольшими доходами.

Фото: архив | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе соцфонда, получить ее смогут родители, усыновители, опекуны, попечители, которые воспитывают двоих или более детей до 18 или до 23 лет (при их очном обучении). Заявитель и его дети должны иметь гражданство РФ и постоянно проживать на территории страны.
 
Размер выплаты индивидуален и зависит от уплаченного НДФЛ в предшествующем году и суммы, исчисленной с того же дохода по ставке 6%.
 
При назначении новой выплаты будет комплексно оцениваться финансовое и имущественное положение семьи. По заявлениям, поданным в 2026 году, будут учитываться доходы семьи за 2025 год.
 
Основные условия назначения:

  • наличие у заявителя доходов в расчётном периоде, с которых уплачивался налог на доходы физических лиц;
  • в семье воспитываются 2 (и более) детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающихся очно;
  • среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения (23 673 рубля в республике);
  • родитель не является должником по алиментам;
  • заявитель не лишен родительских прав или не ограничен в них;
  • заявление на назначение выплаты подано в период с 1 июня до 1 октября.

Перечень имущества, которое будет учитываться при оценке нуждаемости, и полные условия назначения размещены на  сайте СФР

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