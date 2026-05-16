Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе соцфонда, получить ее смогут родители, усыновители, опекуны, попечители, которые воспитывают двоих или более детей до 18 или до 23 лет (при их очном обучении). Заявитель и его дети должны иметь гражданство РФ и постоянно проживать на территории страны.



Размер выплаты индивидуален и зависит от уплаченного НДФЛ в предшествующем году и суммы, исчисленной с того же дохода по ставке 6%.



При назначении новой выплаты будет комплексно оцениваться финансовое и имущественное положение семьи. По заявлениям, поданным в 2026 году, будут учитываться доходы семьи за 2025 год.



Основные условия назначения:

наличие у заявителя доходов в расчётном периоде, с которых уплачивался налог на доходы физических лиц;

в семье воспитываются 2 (и более) детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающихся очно;

среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения (23 673 рубля в республике);

родитель не является должником по алиментам;

заявитель не лишен родительских прав или не ограничен в них;

заявление на назначение выплаты подано в период с 1 июня до 1 октября.

Перечень имущества, которое будет учитываться при оценке нуждаемости, и полные условия назначения размещены на сайте СФР

8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).