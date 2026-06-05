Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
11:35 (UTC+5), 05 Июня 2026

В аэропорту Нижнего Новгорода планируют внедрить посадку по биометрии

Нижегородская авиагавань может стать следующим объектом в России, где пассажиры получат возможность проходить на посадку в самолет без предъявления паспорта, используя биометрические данные.

Фото: Александр Воложанин | «Нижегородская правда»
Роман Осокин

Как сообщила «Нижегородская правда», о планах внедрения новой технологии рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, международный аэропорт имени В. П. Чкалова уже направил официальную заявку на участие в пилотном проекте, и система может заработать там до конца текущего года. Руководитель профильного ведомства добавил, что минтранс готов одобрить инициативу, однако техническая подготовка займет несколько месяцев, а итоговые сроки запуска будут зависеть от степени готовности инфраструктуры самого аэровокзала.

Стоит отметить, что с начала июня 2026 года аналогичный эксперимент в добровольном формате уже стартовал на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом в аэропортах Шереметьево и Пулково. Там биометрический контроль заменяет традиционные документы на всех этапах перед вылетом, включая регистрацию, проход в зону ожидания и непосредственную посадку на борт.

Инфраструктурные изменения происходят и в международном аэропорту «Уфа», где досрочно завершилась реконструкция галереи прилета, которая позволяет прилетающим пассажирам быстрее попадать в багажное отделение и сделала путь из самолета в терминал гораздо более комфортным и оперативным.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru