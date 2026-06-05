Как сообщила «Нижегородская правда», о планах внедрения новой технологии рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, международный аэропорт имени В. П. Чкалова уже направил официальную заявку на участие в пилотном проекте, и система может заработать там до конца текущего года. Руководитель профильного ведомства добавил, что минтранс готов одобрить инициативу, однако техническая подготовка займет несколько месяцев, а итоговые сроки запуска будут зависеть от степени готовности инфраструктуры самого аэровокзала.



Стоит отметить, что с начала июня 2026 года аналогичный эксперимент в добровольном формате уже стартовал на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом в аэропортах Шереметьево и Пулково. Там биометрический контроль заменяет традиционные документы на всех этапах перед вылетом, включая регистрацию, проход в зону ожидания и непосредственную посадку на борт.



Инфраструктурные изменения происходят и в международном аэропорту «Уфа», где досрочно завершилась реконструкция галереи прилета, которая позволяет прилетающим пассажирам быстрее попадать в багажное отделение и сделала путь из самолета в терминал гораздо более комфортным и оперативным.