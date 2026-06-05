На улицы Уфы вышли роботы-уборщики

В центре Уфы заметили робота, убирающего улицы от пыли. Город начал тестировать перспективные технологии роботизированной уборки в реальных условиях.
Как отметили в мэрии Уфы, цель такого эксперимента — объективно оценить эффективность, экономическую целесообразность и адаптивность автономных систем в городской среде.
«Если тестовый запуск роботизированной уборки окажется успешным, Уфа может стать одним из первых городов России, где автономные системы станут неотъемлемой частью городской жизни. Почему это важно? Новый стандарт чистоты и порядка. Роботы не устают, не болеют и работают круглосуточно. Это значит, что улицы Уфы могут стать чище и аккуратнее уже в ближайшие годы», — отметили в муниципалитете.
На данный момент пока тестируют два аппарата: в парке Победы и в популярном городском пространстве.
Читайте также «Инвестиции на миллиарды, переговоры и соглашения: Башкирия на ПМЭФ-2026».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.