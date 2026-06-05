На улицы Уфы вышли роботы-уборщики

В центре Уфы заметили робота, убирающего улицы от пыли. Город начал тестировать перспективные технологии роботизированной уборки в реальных условиях.

Как отметили в мэрии Уфы, цель такого эксперимента — объективно оценить эффективность, экономическую целесообразность и адаптивность автономных систем в городской среде.

«Если тестовый запуск роботизированной уборки окажется успешным, Уфа может стать одним из первых городов России, где автономные системы станут неотъемлемой частью городской жизни. Почему это важно? Новый стандарт чистоты и порядка. Роботы не устают, не болеют и работают круглосуточно. Это значит, что улицы Уфы могут стать чище и аккуратнее уже в ближайшие годы», — отметили в муниципалитете.

На данный момент пока тестируют два аппарата: в парке Победы и в популярном городском пространстве.

Читайте также «Инвестиции на миллиарды, переговоры и соглашения: Башкирия на ПМЭФ-2026».