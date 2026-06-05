Инвестиции на миллиарды, переговоры и соглашения: Башкирия на ПМЭФ-2026

Сессия «Союзное государство: время быть первыми»
Радий Хабиров в своём выступлении рассказал о важной роли республики в развитии российско-белорусских связей.
– Беларусь – ключевой партнёр Башкортостана. У нас братские отношения, в которых присутствует много эмоций, связанных с нашей общей историей, представлениями о жизни. Сначала мы создали инфраструктуру сотрудничества, а затем необходимые институты. Важным событием стало открытие в Уфе Генерального консульства Республики Беларусь, – сказал руководитель региона. – Мы эффективно взаимодействуем во многих секторах экономики – промышленности, сельском хозяйстве, науке, туризме. Сейчас мы начинаем пользоваться финансовыми инструментами белорусской стороны, которая предлагает очень хорошие возможности для развития наших предприятий. К примеру, совместный проект МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода по выпуску электротранспорта позволил завоевать треть рынка в России. Это большая цифра и большие возможности. Такие проекты – хороший пример нашего масштабного сотрудничества.
Глава Башкортостана также озвучил инициативу создать башкирско-белорусский инвестиционный кластер с мерами государственной поддержки для предприятий обеих республик, которые в него войдут.
Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев сообщил, что рассмотрит это предложение и обсудит возможные варианты его реализации на предстоящем Форуме регионов России и Беларуси.
В беседе со спецкором «Башинформа» Радий Хабиров отметил основные направления сотрудничества с Беларусью.
– Во взаимодействии с братским регионом мы пошли по пути диверсифицированного сотрудничества. Да, у наших республик высокий товарооборот. Но нам больше интересна тема промышленной кооперации. Важно, что уже есть много успешных примеров, о которых я рассказал на сессии, – подчеркнул Глава Башкортостана. – Среди новых инициатив – строительство совместного предприятия по выпуску строительной техники. Мы готовы направить сюда свои силы и энергию, но на первых порах нужна будет государственная поддержка.
Пилотный регион России, где начала работу машинно-технологическая компания «Росагролизинга»
4 июня на площадке ПМЭФ в присутствии Главы Башкортостана Радия Хабирова правительство республики заключило соглашение об инвестиционных намерениях с компанией «Росагролизинг».
Документ подразумевает реализацию инвестпроекта на 10 млрд рублей по оказанию агротехнологических услуг и проведению механизированных работ силами машинно-технологической компании «Росагролизинга» – ООО «МТК-РАЛ-Башкортостан».
Республика стала пилотным регионом России, где начала работу МТК. На предприятие уже поступила первая сельхозтехника. В планах на 2026 год – приобрести 40 зерноуборочных комбайнов, 30 тракторов с почвообрабатывающими агрегатами и посевными комплексами, а также другое оборудование.
Перед церемонией подписания соглашения Глава Башкортостана и генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов обсудили развитие сотрудничества в целях модернизации технического парка хозяйств республики.
– Мы очень рады эффективному взаимодействию с регионом. Башкортостан входит в топ-3 по объёму наших поставок. Это касается и сельскохозяйственной техники, и машин по транспортировке твёрдых коммунальных отходов, – подчеркнул Павел Косов. – МТК, которая заработала в республике, – одна из первых, открытых «Росагролизингом» в стране. И мы видим, что Правительство Башкортостана поддерживает это направление не просто на словах, а делами.
Отметим, что заявку на оказание агротехнологических услуг можно сделать через сайт цифровой платформы «МТК-РАЛ». Здесь ведётся учёт работы техники, размещена информация о возможностях компании. Важно, что подключиться к проекту могут и сторонние владельцы сельхозмашин и оборудования, чтобы минимизировать его простои.
Восстановление автодорог, повреждённых во время строительства трассы М-12 «Восток»
Председатель правления Госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеслав Петушенко во время встречи с Радием Хабировым отметил высокую эффективность взаимодействия с Башкортостаном по реализации совместных проектов. Руководитель «Автодора» также представил планы по восстановлению в республике автомобильных дорог, повреждённых во время строительства федеральной трассы М-12 «Восток».
– Президент России подписал закон, который позволяет регионам участвовать в развитии и модернизации федеральных автодорог, – продолжил Вячеслав Петушенко. – Для Башкортостана этот документ даёт возможность софинансирования проектов на объектах, находящихся в управлении «Автодора», если республика заинтересована в ускорении их строительства или реконструкции.
В беседе со спецкором «Башинформа» председатель правления «Автодора» поделился планами по модернизации дорожной инфраструктуры Башкортостана.
– В прошлом году мы сдали 140-километровый участок дороги Дюртюли – Ачит с красивейшим мостом через реку Белую. Это можно было сделать в такие короткие сроки только в том случае, когда руководитель региона лично в этом заинтересован и помогает делом, – отметил Вячеслав Петушенко. – Знаю, что грузовой трафик здесь постоянно увеличивается. А природные красоты республики привлекают всё больше туристов. Мы продолжим строить дороги в регионе – это важная часть транспортного коридора на Восток. У Сибири и Урала есть торговый, промышленный и туристический потенциал, поэтому нужно соединять их удобной логистикой с центральной частью России, в том числе через Башкортостан.
Межрегиональное сотрудничество
На площадке Петербургского международного экономического форума подписан ряд соглашений о сотрудничестве Башкортостана с регионами России.
Глава республики Радий Хабиров и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.
На встрече с Владимиром Сальдо Глава Башкортостана отметил, что с первых дней специальной военной операции республика оказывает Херсонской области помощь в восстановлении социальной инфраструктуры, поставляет стройматериалы, медикаменты, продовольствие.
– Мы с большой болью наблюдаем за теми событиями, которые происходят на территории Херсонской области. Вы молодцы, что держитесь, – сказал Радий Хабиров. – Но мы уверены, что мир обязательно придет. Мы готовы делиться опытом в сферах сельского хозяйства, ЖКХ, цифровизации и социальной защиты. Помогать в восстановлении научного и культурного потенциала региона.
С Главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым Радий Хабиров подписал «дорожную карту» на 2026–2029 годы по реализации межрегионального соглашения.
Документ охватывает 15 ключевых сфер взаимодействия – от экономики и промышленности до культуры и спорта – и конкретизирует совместные шаги, сроки и ответственных исполнителей с обеих сторон.
Также в рамках форума Глава Башкортостана Радий Хабиров и губернатор Омской области Виталий Хоценко подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.
Отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа», Глава Башкортостана подчеркнул, что ПМЭФ – хорошая возможность сверить часы с коллегами-губернаторами.
– Мы все вместе работаем, делимся опытом, обсуждаем меры соцподдержки, спрашиваем, как формируется бюджет. Никогда друг от друга ничего не скрываем, по-братски друг к другу относимся, – сказал Радий Хабиров. – В любой сложной ситуации созваниваемся, спрашиваем, чем можно помочь. У всех наших регионов существует взаимная, товарищеская взаимовыручка. Например, сейчас разговаривали с Владимиром Васильевичем Сальдо. У них очень непростая ситуация. Понятно, что речь не идёт о каких-то больших деньгах – порой надо просто воды отправить или 5-10 детей пролечить у нас. Почему нет? Силы для этого у нас есть.
Об СВО и духовных скрепах
В рамках ПМЭФ состоялась дискуссия «Духовные ценности и единство как основа мирной жизни».
Участники встречи обсудили роль традиционных духовно-нравственных ценностей в поддержке ветеранов специальной военной операции, их адаптации к мирной жизни, а также в укреплении общественного согласия и межконфессионального взаимодействия.
Статс-секретарь – заместитель министра обороны страны, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о фестивале «Женское сердце России». Она подчеркнула, что Башкортостан стал первой яркой площадкой для реализации этого проекта.
– На этапе фестиваля в Уфе женщины из регионов Приволжского федерального округа представили свои традиции, обычаи, национальные блюда и изделия ручной работы. Особенно трогательно было видеть на сцене матерей и жён, которые объединились, сохранили свою культуру и несут нам память о своих близких, – сказала Анна Цивилева. – Мы очень надеемся, что этот проект получит всероссийское признание и его проведут в каждом федеральном округе.
Выступая на дискуссии, Глава Башкортостана подчеркнул, что именно нравственные принципы и единство общества лежат в основе работы по поддержке ветеранов СВО.
– Мы понимаем, какую цену нашим ребятам приходится платить на передовой. Когда мы начали формировать добровольческие подразделения, я подумал – нужно дать бойцам возможность общаться с духовными лицами. Мы закрепили за подразделениями Хамзу-хазрата и отца Виктора – они поехали к ребятам, хотя сами гражданские, без оружия. В республике мы их называем «святые братья» – они вместе поддерживают наших воинов, – сказал Радий Хабиров.
Также Глава Башкортостана отметил важность работы Госфонда «Защитники Отечества» и подчеркнул, что реабилитация участников боевых действий – сложная задача, требующая квалифицированного подхода и чуткого отношения к каждому человеку.
– Реабилитация – тяжёлая работа, и мы должны сделать её профессионально. Люди возвращаются с фронта и по‑разному ищут утешение. Например, бойцы башкирских батальонов, потерявшие товарищей, собираются вместе, вспоминают погибших, – сказал Радий Хабиров. – Но чтобы разговаривать с человеком, который получил ранение, травму, контузию, нужна серьёзная подготовка. Важно, чтобы были специалисты, которым люди смогут излить душу.
В беседе со спецкором «Башинформа» Радий Хабиров обозначил хорошие результаты Башкортостана в сфере реабилитации и трудоустройства вернувшихся бойцов СВО.
– Мы организовали в республике комплексную работу по поддержке участников специальной военной операции. Три четверти наших ребят, которые вернулись с передовой, уже трудоустроили. Это хороший показатель, который отражает нашу общую заботу о бойцах. При этом мы понимаем, что предстоит ещё много работы, в том числе с теми, кто получил ранения, – сказал Глава республики. – И мы продолжим делиться своим опытом в этой части с другими регионами.
Подводя итоги первого дня, Радий Хабиров отметил, что через встречи, переговоры, презентации потенциала нашей республики мы показываем, что Башкортостан – регион развития, сильный надежный партнер, которому можно доверять и с которым комфортно сотрудничать.
«Спокойно говорим: „Башкортостан — регион развития. Башкортостан — сильный регион. Башкортостан — надёжный партнёр. Башкортостан — разумный партнёр“. Это всё демонстрируем — через встречи, разговоры, контракты, музыкальные презентации. Некоторые встречи были непубличными. Это же тоже конкуренция, я всё время об этом говорю. А то какую-то инициативу проявишь, другой партнёр увидит, что она хорошая, и перехватит. Поэтому здесь тоже надо проявлять разумность. Увидел своих друзей, с которыми многие годы работал в Администрации Президента. Насыщенный, я бы сказал, бесконечный день», — поделился Радий Хабиров.
Глава региона оценил и стенд Башкортостана, выполненный в виде десятиметровой интерактивной инсталляции «Древо Шежере». Она стала одной из самых ярких и впечатляющих экспозиций форума.
«Наш достаточно интересный, как отметили здесь, один из лучших павильонов, в котором мы представили республику, посетило много гостей. Стенд, действительно, один из лучших, очень загружен по смыслу, яркий, самобытный», — поделился Радий Хабиров.
Сегодня форум продолжит работу и для делегации Башкортостана вновь предстоит важный день, отметил Радий Хабиров.
«Будет объявление итогов рейтинга инвестиционной привлекательности. У меня ожидается достаточно большой перечень встреч. Работаем», — отметил Глава Башкортостана.
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