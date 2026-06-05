Инвестиции на миллиарды, переговоры и соглашения: Башкирия на ПМЭФ-2026

Сессия «Союзное государство: время быть первыми»

Радий Хабиров в своём выступлении рассказал о важной роли республики в развитии российско-белорусских связей.

– Беларусь – ключевой партнёр Башкортостана. У нас братские отношения, в которых присутствует много эмоций, связанных с нашей общей историей, представлениями о жизни. Сначала мы создали инфраструктуру сотрудничества, а затем необходимые институты. Важным событием стало открытие в Уфе Генерального консульства Республики Беларусь, – сказал руководитель региона. – Мы эффективно взаимодействуем во многих секторах экономики – промышленности, сельском хозяйстве, науке, туризме. Сейчас мы начинаем пользоваться финансовыми инструментами белорусской стороны, которая предлагает очень хорошие возможности для развития наших предприятий. К примеру, совместный проект МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода по выпуску электротранспорта позволил завоевать треть рынка в России. Это большая цифра и большие возможности. Такие проекты – хороший пример нашего масштабного сотрудничества.

Глава Башкортостана также озвучил инициативу создать башкирско-белорусский инвестиционный кластер с мерами государственной поддержки для предприятий обеих республик, которые в него войдут.

Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев сообщил, что рассмотрит это предложение и обсудит возможные варианты его реализации на предстоящем Форуме регионов России и Беларуси.