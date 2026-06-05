Ляйсан Утяшева приехала в Башкирию погостить у бабушки

«Ну что, догадались, куда я поехала сразу после форума в Уфе? Конечно, к своей нэнэй. Мой капитал», — написала Утяшева.

Отдельное видео наша землячка посвятила яркому столу с едой.

— Я с вами все-таки поделюсь, что я люблю. Это бульон, конина, лук с грядки и мой любимый кумыс — настоящий, раевский. Это не реклама, но именно он классный, не путайте.

В одном из своих интервью Ляйсан Утяшева признавалась, что часто навещает в Раевке бабушку и дедушку (ушел из жизни в 2025 году). И называла их дом своим местом силы.