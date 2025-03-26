В Башкирии не стало дедушки Ляйсан Утяшевой

В селе Раевский Альшеевского района Башкирии в возрасте 87 лет ушел из жизни дедушка известной гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой Султангарей Кираев. Об этом сообщает портал Ufanovosti.ru со ссылкой на местный сельсовет.

Султангарей Адилгареевич Кираев родился в 1938 году. После получения диплома агронома в Башкирском аграрном университете вернулся на малую родину. И уже к 31 году был главным агрономом в колхозе «Завет Ленина». С 1975 по 1984 год Кираев руководил Альшеевским исполкомом районного Совета депутатов трудящихся. В 2006 году ему присвоили звание «Почетный гражданин Альшеевского района». С конца 90-х и до 2019 года возглавлял Совет ветеранов.

Вместе с супругой Зубаржат Сагарьяровной они прожили в браке более 66 лет.

В одном из своих интервью Ляйсан Утяшева признавалась, что часто навещает в Раевке бабушку и дедушку. И называла их дом своим местом силы.

Султангарея Кираева похоронят в родном селе. О времени и дате церемонии прощания сообщат дополнительно.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования близким Султангарея Адилгареевича.