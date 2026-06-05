«Добрый сосед и надёжный друг»: Хабиров и Минниханов встретились на ПМЭФ

Глава Башкирии Радий Хабиров на полях 29-го Петербургского международного экономического форума встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Руководителей двух братских республик связывают не только деловые отношения, но и давняя дружба.

«Немного личного. Рустам Нургалиевич — добрый сосед, старший брат, надёжный друг. Ут күрше һәм дуҫ!*» — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.

Ранее стало известно о том, что Башкирия будет сотрудничать с Вологодской областью.

*В переводе с башкирского языка — «близкий сосед и друг».