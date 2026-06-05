Башкирия будет сотрудничать с Вологодской областью

В частности, стороны планируют создавать благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, поддерживать малое и среднее предпринимательство, развивать наукоёмкие производства и совместные предприятия, налаживать взаимные поставки продукции и заниматься импортозамещением.

Ранее Радий Хабиров сказал, кто является опорой для экономики Башкирии.