Башкирия будет сотрудничать с Вологодской областью

5 июня на площадке Петербургского международного экономического форума Глава Башкортостана Радий Хабиров и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.
Документ открывает новые возможности для взаимодействия по широкому спектру направлений — от экономики и инноваций до экологии и ЖКХ.
В частности, стороны планируют создавать благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, поддерживать малое и среднее предпринимательство, развивать наукоёмкие производства и совместные предприятия, налаживать взаимные поставки продукции и заниматься импортозамещением.
Ранее Радий Хабиров сказал, кто является опорой для экономики Башкирии.
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