Башкирия и АСИ подписали соглашение о народосбережении и поддержке семьи

5 июня на площадке Петербургского международного экономического форума Глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в присутствии полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере народосбережения, поддержки семьи, рождаемости и многодетности, защиты, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Напомним, в апреле 2026 года в Уфе состоялась проектно-аналитическая сессия АСИ и правительства Башкортостана по вопросам поддержки семьи в республике. По её итогам эксперт АСИ рекомендовал порядка 300 мероприятий, направленных на поддержку многодетности, детства и традиционных ценностей.

«Сбережение народа — это прежде всего хорошее здравоохранение, рост продолжительности жизни и снижение смертности. Средняя продолжительность жизни в республике подходит к 75 годам. Такого никогда не было, — сказал Радий Хабиров в беседе с журналистами. — Мы планомерно снижаем показатели смертности от онкологии, иных болезней, отравления алкоголем, дорожно-транспортных происшествий. Это всё и есть настоящее народосбережение. Мы занимаемся и модернизацией первичного звена здравоохранения — поликлиники, ФАПы, амбулатории. Только за год построили шесть поликлиник в наших районах».

Светлана Чупшева назвала Башкортостан регионом, который демонстрирует хорошие показатели в социальной сфере.

«Инвестиции в человека, сбережение и преумножение человеческого капитала, формирование качественно новой среды для жизни — абсолютные приоритеты повестки Агентства. Сегодня АСИ расширило круг новых надёжных партнёров по продвижению проектов, нацеленных на поддержку беременных, послеродовое сопровождение женщин, а также на создание максимально комфортных условий для семей, особенно многодетных», — подчеркнула Светлана Чупшева.