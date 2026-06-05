3,6 тысячи льготников Башкирии отдохнули в санаториях на 147 млн рублей

Отделение СФР по Башкирии выдало путевки на санаторно-курортное лечение льготникам на более чем 147 млн рублей. Бесплатные путевки выдаются по медицинским показаниям и профилю заболевания в порядке очередности.

В числе республиканских здравниц, где уже отдохнули и поправили свое здоровье жители Башкирии — «Юматово», «Зеленая роща», «Дом отдыха „Березки“, „Бодрость“ и „Тонус“, а также санатории Краснодарского и Ставропольского краев.

«Санаторно-курортное лечение положено льготникам, которые не отказались от набора социальных услуг в части получения путевок и бесплатного проезда к месту лечения и обратно в пользу денежных выплат», — пояснили в отделении СФР по Башкирии.

К льготникам относятся: граждане с инвалидностью (в том числе и дети), ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, осаждённого Севастополя и Сталинграда, лица, пострадавшие от Чернобыльской аварии и др. Дети с инвалидностью и инвалиды первой группы имеют право на получение второй путевки для сопровождающего их лица.

Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия получила награду за поддержку участников СВО на форуме «Здравница».