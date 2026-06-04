Жители Уфы пожаловались на сильный химический запах в воздухе

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, для оценки обстановки и проведения необходимых замеров качества атмосферного воздуха на месте работала передвижная лаборатория химико-радиометрического центра ведомства.

«По результатам проведения замеров предельно допустимых концентраций опасных веществ в атмосферном воздухе не выявлено», — заявили в ведомстве.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии ожидаются сильные ливни.