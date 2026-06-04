В Башкирии ожидаются сильные ливни

В Башкирии в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди с грозами, прогнозируют синоптики Башгидромета.
Так, сегодня, 4 июня, днем по республике ожидаются кратковременные дожди, по юго-востоку сильные и очень сильные. В отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный, по юго-востоку возможны порывы до сильного. Температура воздуха днем +17, +22 градуса.
В пятницу, 5 июня, ночью местами, днем по Башкирии ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Ночью столбики термометров покажут +7, +12 градусов, днем воздух прогреется до +17, +22 градусов.
По прогнозам синоптиков, в конце рабочей недели и в выходные дни интенсивность дождей уменьшится.
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