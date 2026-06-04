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07:21 (UTC+5), 04 Июня 2026

Жители Уфы и Самары смогут чаще ездить в гости на скоростной электричке

В связи с увеличением числа выходных дней на время празднования Дня России назначаются дополнительные дни курсирования скорых пригородных поездов по маршруту Уфа — Самара — Уфа. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Башкирии.

Фото: пресс-служба | минтранса Башкирии
Галина Бахшиева

11, 12, 13 и 14 июня 2026 года назначается поезд:
№ 7006/7004/7002 Самара (17:30) — Похвистнево (19:21) — Приютово (22:15) — Уфа (00:58)

12, 13, 14 июня 2026 года назначается поезд:
№ 7001/7003/7005 Уфа (06:50) — Приютово (09:36) — Похвистнево (10:29) — Самара (12:18).

Время указано местное.

«Поезда обслуживает современный подвижной состав ЭС2Г „Ласточка“ в 6-вагонном исполнении (490 сидячих мест). Продажа билетов осуществляется с указанием мест», — добавили в минтрансе Башкирии.

Как сообщал Башинформ, 8 мая из Самары в Уфу отправилась первая «Ласточка». Время в пути между городами-миллионниками составит 6,5 часа, тогда как раньше приходилось пользоваться дальними поездами и проводить в дороге более 8,5 часа. Рейсы из Уфы в Самару будут выполняться по субботам и воскресеньям. Из Самары в Уфу – по пятницам, субботам и воскресеньям. На маршруте действуют федеральные и региональные льготы.  

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