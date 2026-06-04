Выбор касается общественных пространств, которые будут преображены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».



На данный момент более 710 тысяч жителей Башкирии уже отдали свои голоса за те территории, которые, по их мнению, обязательно нужно благоустроить. Активно участвуют в голосовании жители Татышлинского, Салаватского, Уфимского, Янаульского и Абзелиловского районов. И, наоборот, заметно отстают от лидеров жители Нефтекамска, Салавата, а также Туймазинского, Зилаирского, Иглинского, Мишкинского и Бураевского районов. Их участие напрямую повлияет на то, какие парки, скверы, площади и набережные получат федеральное финансирование в следующем году.



«Именно мы с вами решаем, какое общественное пространство будет благоустроено, — подчеркнул заместитель министра ЖКХ Башкирии Арсланбек Хайдаров. — Не оставайтесь равнодушными, успейте принять участие в выборе объекта благоустройства».

Голосование проходит в онлайн-формате и продлится до 12 июня, поэтому важно успеть высказать своё мнение. Каждый голос важен, ведь именно жители определяют приоритеты развития своей территории. Присоединиться к выбору можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Голосуют не только взрослые, но и подрастающее поколение от 14 лет — нужно всего лишь авторизоваться через свои Госуслуги.



Из представленных на голосование 246 объектов, которые расположены по всей республике, жителям предстоит отобрать 152.

Как ранее сообщал Башинформ, в селе Вознесенка Дуванского района, благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустраивают центральную площадь.

Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.