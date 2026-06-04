Голосование проходит в онлайн-формате и продлится до 12 июня, поэтому важно успеть высказать своё мнение. Каждый голос важен, ведь именно жители определяют приоритеты развития своей территории. Присоединиться к выбору можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Голосуют не только взрослые, но и подрастающее поколение от 14 лет — нужно всего лишь авторизоваться через свои Госуслуги.
Из представленных на голосование 246 объектов, которые расположены по всей республике, жителям предстоит отобрать 152.
Как ранее сообщал Башинформ, в селе Вознесенка Дуванского района, благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустраивают центральную площадь.
Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.
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