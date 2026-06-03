В селе Вознесенка Дуванского района, благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустраивают центральную площадь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии.



Будет выполнено комплексное обновление общественного пространства, где проходят главные сельские праздники, отметили в ведомстве. На площади появятся удобные дорожки, новые скамейки и урны, современное освещение. Все это позволит преобразить архитектурный облик центральной части села Вознесенка.



«За все время реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ в Дуванском районе благоустроили 12 общественных территорий, — уточнили в министерстве. — А прямо сейчас проходит голосование за объекты на 2027 год. От выбора самих жителей зависит, какими станут города и сёла завтра. В Дуванском районе можно выбрать один из трех объектов: набережную реки Ай в Месягутово, пешеходную зону на улице Октябрьской в Месягутово или пешеходную зону на улице Ленина в селе Дуван».



Напомним, что голосовать нужно до 12 июня текущего года на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Как ранее сообщал Башинформ, в Стерлибашево идёт благоустройство парка Победы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Согласно проекту, здесь обновят инфраструктуру, приведут в порядок прогулочные дорожки. Также в парк перенесут бюсты Героев Советского Союза (они находились на Аллее Героев) и предводителя Крестьянской войны 18 века Караная Муратова. В результате будет создан единый мемориальный комплекс.