В райцентре Башкирии благоустроят парк Победы

В Стерлибашево идёт благоустройство парка Победы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Согласно проекту, здесь обновят инфраструктуру, приведут в порядок прогулочные дорожки, отремонтируют отдельные элементы. Также в парк переносят бюсты Героев Советского Союза (они находились на Аллее Героев) и предводителя Крестьянской войны 18 века Караная Муратова — будет создан единый мемориальный комплекс. Бюсты и площадка, на которой их установят, будут отреставрированы. Ещё одно новшество — парк Победы планируется обнести оградой.

Стоимость работ составила 10 млн рублей при начальной цене контракта в 11 млн руб.