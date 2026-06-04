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10:41 (UTC+5), 04 Июня 2026

В Башкирии напомнили об ответственности за публикации об атаках БПЛА

Фото: ИА «Башинформ» | Архив
Ляйсан Закирова

Жителям Башкирии напомнили, что тем, кто обнародовал информацию с места атаки БПЛА, грозят серьезные штрафы. Законом предусмотрены денежные наказания: на граждан от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 10 000 до 30 000 рублей, на юрлиц от 100 000 до 500 000 рублей.

В сентябре 2025 года Глава республики подписал указ о запрете распространения в СМИ, интернете, соцсетях и на других площадках фотографий и видеоматериалов, в которых может быть раскрыта информация о применении и последствиях применения беспилотников.

Кроме того, запрещается обнародовать информацию о применении и последствиях применения средств противодействия беспилотным воздушным судам, в том числе ПВО и РЭБ, находящихся на территории республики.

Любая информация о запуске дронов, их падении, траектории полёта, месте их атаки, фактах поражения ими объектов, а также характере нанесённых повреждений может послужить разведданными для противника. По полученным данным враг отслеживает, куда именно прилетел беспилотник, какая система его сбила, оценивает эффективность атаки, чтобы в следующий раз бить точнее.

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