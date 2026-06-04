Пользователи iPhone в Башкирии жалуются на перебои в работе мессенджера Мах

Мах исчез из магазина приложений App Store. Сразу после этого у пользователей iPhone появились сложности: перестали приходить уведомления о новых сообщениях и звонках. При этом пока сам Мах продолжает работать.

В пресс-службе компании сообщили, что знают о проблеме.

«Сохраните приложение на смартфоне. В случае удаления установить его повторно не получится. В связи с исключением Мах из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Мах останутся доступными. Рекомендуем время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения. Команда на связи с Apple, мы делаем всё возможное, чтобы все сервисы вновь работали как раньше», – говорится в официальном сообщении.

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