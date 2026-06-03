В Уфе из-за технического сбоя отменили плату за парковку

Сегодня в Уфе с 13 до 21 часа на муниципальных платных парковках города временно не взималась плата за размещение транспортных средств. Причиной стал непредвиденный перебой в электроснабжении, который привёл к техническому сбою на серверном оборудовании.

Администрация столицы обратила внимание горожан и гостей города на то, что на весь период проведения технических работ плата за размещение транспортных средств на платных парковках не взимается. Штрафы за неоплату парковочных сессий в указанный промежуток времени также начисляться не будут.

Для получения оперативных разъяснений пользователи могут обращаться в кол-центр платных парковок Уфы по телефону: +7 (347) 216-00-37.

Ранее ИА «Башинформ» сообщило о введении новых ограничений для автомобилистов в Уфе на улице Менделеева.