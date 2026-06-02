В Уфе вновь расширят зону ограничения движения на улице Менделеева

В Уфе продолжаются дорожные работы на одной из магистральных улиц города. Столичная администрация сообщила о введении новых ограничений для автомобилистов на улице Менделеева.

Напомним, с 5 мая по 30 июля на участке от улицы Генерала Горбатова до улицы Подполковника Недошивина уже действует запрет на проезд. Теперь зона ремонта расширяется.

С 5 июня по 3 июля включительно будет ограничено движение транспорта на отрезке от улицы Сагита Агиша до улицы Генерала Горбатова.

Схема перекрытий будет поэтапной. На время подготовительных работ и фрезерования дорожного покрытия подрядная организация будет закрывать по одной полосе проезжей части. При финальной укладке верхнего слоя асфальта движение будет полностью остановлено на двух полосах.

Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом временных неудобств и выбирать пути объезда. Администрация города приносит извинения за вынужденные неудобства, связанные с ремонтом.