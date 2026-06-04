На трассе Уфа – Оренбург массово проверяют водителей автобусов

Сотрудники минтранса региона совместно с сотрудниками ГАИ останавливают автобусы и легковые такси, выполняющие перевозки пассажиров и багажа.

Участники рейда проверяют техническое состояние автобусов и автомобилей, наличие разрешительной документации на выполнение услуг по перевозке пассажиров и багажа.

«Рейд направлен, в первую очередь, на повышение качества транспортного обслуживания населения, обеспечения безопасности пассажиров такси и других участников дорожного движения», — подчеркнули в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Как ранее сообщал Башинформ, в Уфе почти на два месяца ограничат движение по проспекту Салавата Юлаева.