В Уфе почти на два месяца ограничат движение по проспекту Салавата Юлаева

В Уфе ограничат движение на одной из развязок по проспекту Салавата Юлаева, предупреждает столичная мэрия. Там будут благоустраивать съезд с путепровода.

Работы запланированы на пересечении с улицами Менделеева и Рудольфа Нуреева. На «Салаватке» поочередно будут перекрывать две из восьми полос проезжей части в обоих направлениях. Ограничения будут действовать с 8 июня по 1 августа.

О том, почему Уфа каждое лето превращается в город перекрытий и пробок, читайте в материале «Башинформа».