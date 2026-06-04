МЧС Башкирии предупредило граждан о сильных дождях и грозах

По данным МЧС по РБ, в ближайшие сутки по республике ожидаются местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, днем порывы ветра до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9, +14°, днем +17, +22°. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в дожде до 1-2 км, ночью и утром туман 500-1000 м.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии ожидаются сильные ливни.