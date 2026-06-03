Житель Башкирии задолжал ребенку 2 млн рублей

Приставы Белорецка и Белорецкого района объявили в исполнительный розыск местного жителя Артема А., 1987 года рождения. Его долг по алиментам превысил 2 млн рублей.

По данным республиканской службы судебных приставов, мужчину ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Предположительно, Артем А. скрывается от своих обязательств на территории Санкт-Петербурга. Поэтому приставы объявили его в розыск.

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