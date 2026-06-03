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05:17 (UTC+5), 03 Июня 2026

Жительница Уфы во время пьяных посиделок убила мужа

В Уфе вынесли приговор 45-летней местной жительнице за убийство супруга.

Фото: объединенная пресс-служба судов РБ | пресс-служба
Ксения Калинина

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ и объединенной пресс-службе судов РБ, вечером 16 августа 2025 года во дворе одного из частных домов по переулку Гилева в Уфе между пьяными супругами в ходе застолья со знакомыми произошла ссора на бытовой почве. В какой-то момент подсудимая зашла в дом, взяла на кухне нож, после чего вернулась во двор и нанесла мужу удар в область грудной клетки.

От полученного проникающего ранения с повреждением легкого и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленница мер для оказания медпомощи супругу не приняла и скрылась с места преступления.

Подсудимая вину признала, раскаялась, попросила прощения у своих родственников и родственников потерпевшего.

Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также постановил взыскать в пользу матери и сына убитого по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и обязал компенсировать затраты на погребение. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее житель Башкирии выкинул знакомую из окна седьмого этажа.

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