Житель Башкирии выкинул знакомую из окна седьмого этажа

В Ишимбае вынесли приговор 28-летнему мужчине, который во время ссоры выкинул знакомую из окна седьмого этажа. Инцидент произошел в декабре 2025 года в доме на улице Бульварной. Подсудимый и погибшая вместе выпивали. Застолье переросло в ссору на почве ревности. В какой-то момент мужчина скинул женщину из окна. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Его приговорили к 13 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в Ишимбайском городском суде.

Ранее Верховный суд Башкирии вынес приговор матери, которая убила свою маленькую дочь за плач.