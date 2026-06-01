Жительницу Башкирии отправили за решетку за убийство маленькой дочери

Приговором суда женщину признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, с августа 2024 по февраль 2025 года осужденная ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, причиняя малолетней дочери вред здоровью и развитию. Это выражалось в лишении ее нормальных условий жизни, медицинской помощи и лекарств. Она ограничивала ребенка в еде, что привело к медленному набору веса, не следила за гигиеной, пресекала плач криком, сильной тряской и нанесением ударов по телу.

Кроме того, она негативно воздействовала на психику ребенка — включала громко музыку, накрывала лицо и тело тканью, закрывала рот, в душном помещении одевала в теплую одежду, оскорбляла, лишая развития и ставя жизнь под угрозу. В ноябре 2024 года злоумышленница нанесла дочери травму, приведшую к перелому бедренной кости. Ночью 18 февраля 2025 года женщина, будучи недовольной плачем дочери, совершила её убийство.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Кроме того, следователь внес представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в адрес администрации района и отдела полиции для активизации профилактической работы с родителями по надлежащему исполнению обязанностей во воспитанию несовершеннолетних, выявлению детей, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в помощи государства, а также привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности, проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.