В Уфе представили данные об адаптации иностранцев в российское общество

Сегодня в Уфе состоялось заседание Экспертной комиссии Совета при Главе Республики Башкортостан по межнациональным отношениям. Темой обсуждения экспертами стала адаптация иностранных граждан в российское общество.

В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов, государственной и муниципальной власти, общественных организаций, а также специалисты вузов республики, курирующие работу с иностранными студентами.

Секретарь межведомственного Совета общественной безопасности Башкортостана, руководитель аппарата антитеррористической комиссии республики Валерий Олейник сказал, что в регионе выстроена целостная система, позволяющая своевременно выявлять и нейтрализовывать провокационные фейки и информационные вбросы, которые деструктивные силы пытаются распространять в региональном медиапространстве.

Председатель экспертной комиссии, директор Центра гуманитарных исследований министерства культуры республики Марат Марданов представил результаты социологических исследований в сфере межнациональных отношений. По его данным, за два года заметно снизилась тревожность жителей республики:

«Если в 2024 году на вопрос о том, возможны ли в ближайшее время открытые конфликты между местными жителями и приезжими в Республике Башкортостан, 36,6% отвечали с разной степенью уверенности утвердительно, то в 2026 году этот процент снизился до 30,6%. И наоборот: в 2024 году отрицали вероятность этих событий 42,7%, в нынешнем году — уже 51% опрошенных», — проинформировал Марат Марданов.

Он также подчеркнул, что вузы республики накопили значительный опыт поддержки иностранных студентов. Выстроенная система адаптации включает языковые курсы, кураторство, культурные мероприятия и юридическую помощь, а её эффективность складывается из совместных усилий студентов, преподавателей, администраций и студенческих объединений.

Председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» РБ Гульнур Кульсарина отметила особую значимость работы с молодёжью. По её словам, активные студенты ведущих университетов Башкирии, представители национально-культурных центров и неравнодушные молодые люди заинтересованы в развитии межнационального диалога.

Эксперты отметили, что благодаря выстроенной эффективной межведомственной работе Башкортостан успешно отвечает на современные вызовы и угрозы, в том числе формирующиеся под влиянием активного внешнего информационного воздействия.

Ранее Башкирский сабантуй в Ташкенте собрал около 60 тысяч гостей, сообщало ИА «Башинформ».