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10:05 (UTC+5), 03 Июня 2026

В Уфе должник лишился BMW

Судебные приставы арестовали автомобиль за долги.

Фото: ГУФССП России по РБ  | ВК
Ксения Калинина

При проведении рейдовых мероприятий судебные приставы проверили десятки автомобилей и выявили нарушителей. Одним из них стал житель Октябрьского района Уфы, у которого имеется задолженность на более чем 600 тысяч рублей.

Как сообщили в республиканской службе судебных приставов, по закону сотрудники имеют право наложить арест на имущество должника, если сумма задолженности превышает 3 тысячи рублей. В данном случае был составлен акт описи и ареста автомобиля, который затем был передан на ответственное хранение владельцу.

Автомобиль марки BMW был помещен на спецстоянку. Должник заверил сотрудников службы, что погасит задолженность в течение десяти дней. Если он не выполнит свои обязательства в установленный срок, арестованное имущество будет передано на реализацию для погашения долга.

Ранее Башинформ сообщал о том, что житель Башкирии задолжал ребенку 2 млн рублей.

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