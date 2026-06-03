В Уфе должник лишился BMW

При проведении рейдовых мероприятий судебные приставы проверили десятки автомобилей и выявили нарушителей. Одним из них стал житель Октябрьского района Уфы, у которого имеется задолженность на более чем 600 тысяч рублей.
Как сообщили в республиканской службе судебных приставов, по закону сотрудники имеют право наложить арест на имущество должника, если сумма задолженности превышает 3 тысячи рублей. В данном случае был составлен акт описи и ареста автомобиля, который затем был передан на ответственное хранение владельцу.
Автомобиль марки BMW был помещен на спецстоянку. Должник заверил сотрудников службы, что погасит задолженность в течение десяти дней. Если он не выполнит свои обязательства в установленный срок, арестованное имущество будет передано на реализацию для погашения долга.
Ранее Башинформ сообщал о том, что житель Башкирии задолжал ребенку 2 млн рублей.
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