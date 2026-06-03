В России утвердили новые правила сбора краснокнижных растений и грибов

Правительство России утвердило новый порядок сбора растений и грибов, включенных в Красную книгу РФ или региональные Красные книги.
Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, по новым правилам заготовка краснокнижных растений и грибов разрешается только для научных исследований, выращивания в искусственной среде с последующим возвратом в естественную, сохранения при угрозах природного или техногенного характера, при строительстве объектов федерального и регионального значения, а также для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан.
Заниматься сбором смогут только специализированные организации, включая индивидуальных предпринимателей. В течение 60 дней после завершения мероприятий они обязаны предоставить отчет в Росприроднадзор.
Разрешение на сбор также будет выдавать это надзорное ведомство. Заявления будут приниматься в письменной или электронной форме с указанием полных сведений о себе, конкретных растений (включая латинские названия), места оборота, предполагаемого срока, объема, орудий труда, а также условий транспортировки и содержания. Также требуется предоставить обоснование необходимости сбора.
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